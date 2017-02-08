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台東馬偕組醫美團隊 愛美不必再外地奔波

2017-02-08  17:18

［記者王秀亭／台東報導］台東馬偕醫院為滿足台東民眾對自己外表的要求，結合皮膚、耳鼻喉、家醫及整形外科醫師，並引進音波拉提、脈衝光等設備，組成醫美團隊，今天中午在院長王功亮帶領下亮相，要讓有醫療需求的民眾都不必再勞途奔波。

王功亮表示，東馬急重症醫療大樓啟用後，醫院不斷添購相關醫療設備，強化急重症醫療，讓急症病患不外轉、重症在地治療，去年成立核子醫學科，想不到業務量激增，顯見台東有相關醫療需求，只是沒有浮現。

王功亮指出，醫學美容發展迅速，不少縣民為讓自己更好看，不惜搭車到花蓮，甚至台北、高雄等大型醫院或醫美診所就診，為落實醫療在地化，東馬重新思考，強化醫美醫師陣容，包括皮膚科醫師王研人、整形外科蔡嘉軒、耳鼻喉科許瑞賢及家醫科簡竹瑄。

除加強醫師陣容外，東馬添購相關醫美儀器，包括音波拉提、脈衝光等，亞歷山大雷射更是醫美界的高階機種、全台最佳除毛機器，「設備媲美西部大醫院等級」，讓有需求的民眾就近獲專業醫療服務。

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  • 台東馬偕醫院院長王功亮（右三）帶領醫療美容團隊醫師群亮相。（記者王秀亭攝）

    台東馬偕醫院院長王功亮（右三）帶領醫療美容團隊醫師群亮相。（記者王秀亭攝）

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