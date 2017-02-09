好硬的鴨血！滷味吃到「鴨血牌」 網：整鍋不能吃了拉！

網友購買一碗滷味，竟在當中發現一塊像米血的黑色物體，夾出一看大吃一驚。（圖擷取自批踢踢）

2017-02-09 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕大街小巷都有加熱滷味攤，就有網友在批踢踢板上表示，在家附近的滷味店買了些加熱滷味回家吃，沒想到發現了一塊就像米血般長型的黑色物體，夾出一看竟然是讓網友全嚇呆。

▲網友竟夾出一塊寫著「鴨血」的牌子。（圖擷取自批踢踢）

網友夾出這塊長型的黑色類似米血物體，竟是滷味的牌子，上面還寫著鴨血。讓網友直呼，難道是跟老闆點鴨血時，老闆直接把鴨血的牌子放進去煮嗎！？

不少網友認為，「超髒整鍋都汙染了」、「好硬的鴨血阿（嚼）」、「你被翻牌子了」、「牌子有入味嗎？」。