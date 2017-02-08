民眾質疑國、高中生沒優惠 高鐵這麼說…

2017-02-08 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高鐵為促銷離峰班次空位，推出離峰指定車次優惠措施，其中也包含大學生優惠票，但有民眾質疑，她有小孩需常去台北或高雄，國、高中生卻沒有優惠票、還是得買成人票。高鐵對此回應，中學生多以在地就學為主，且週一至週五為例行上課時間，因此未納入以個人散票為主的離峰優惠中。

《蘋果》報導，針對離峰班次空位多，高鐵推出指定車次優惠專案，內容包含大學生優惠、早鳥優惠、平日離峰時段優惠、校外教學團體優惠、指定車次25人團體優惠等。但陳姓民眾投訴，指她有兩個小孩常需到台北或高雄，但高鐵並無國、高中生的優惠，非常不公平。

高鐵對此回應，考量到大學生多為外地就學，且出發時間選擇彈性大、價格敏感度高等因素，因此選擇大學生做為促銷對象，反觀中學生多為在地就學，加上週一到週五都是例行上課時間，即使有跨城際旅行也是學校團體活動或跟隨家庭外出，因此並未納入以個人散票為主的離峰指定班次優惠專案。

不過高鐵也建議，若有學生團體校外教學的需求，也有相應的團體優惠專案，11人（含）以上的學校團體搭乘指定車次、標準車廂對號座，中學以上的學生可享7折優惠，小學生享4折優惠、陪同的成人也可享7折優惠。