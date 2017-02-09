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女兒男友是曾流產的小孩？ 媽媽哭求女兒別分手

女大生帶男友回家見父母，沒想到媽媽含淚對她說，這是你那未出生的哥哥來找你了。（情境圖）

2017-02-09  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕女大生在《Dcard》po文，說自己帶了自己交往快2年的男友回家見父母，沒想到媽媽卻對男友特別好，就連買東西都會想到她男友，有天媽媽甚至眼眶還淚對她說，你男友是你未出生的哥哥，叫她不要和他分手。

▲女大生帶男友回家見父母，沒想到卻有意想不到的神展開。（圖擷取自網路）

原來女大生除了有個大她16歲的哥哥，更在哥哥之前有個流產未出生的哥哥，媽媽表示先前就曾夢到這個未出生的哥哥，夢裡哥哥長成成年人，就和她現在男友一模一樣，於是媽媽就認為是兒子投胎來找妹妹了。

雖然女大生表示這種連續劇劇情媽媽應該不會騙她吧，還眼眶泛淚的跟她說這個故事夢。不少網友認為，如果男友不錯的話就聽爸媽的話結婚吧。

▲有網友直接表示，女大生媽媽可以應徵電視台編劇。（圖擷取自網路）

但也有網友吐槽認為，「你媽自己在愛他吧」、「這種觀落陰故事，讓我起雞皮疙瘩」、「男友知道這個故事嗎？」、「這樣是不是亂倫」、「x味人生編劇非你媽莫屬」。

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