交部出面 統聯票價延至3月再漲 已購票可退價差
2017-02-08 17:28
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原定2月13日將調整票價的統聯客運，經過交通部協調，今日再對外發出公告表示，因交通部考量228連續假期民眾搭車需求，協調統聯暫緩實施票價調整方案，為回應社會期待，將再次配合交通部政策，將票價調整方案延後至106年3月1日實施，期間統聯將自行吸收相關營運成本，已購票民眾可退價差。
交通部長賀陳旦表示，國道客運把優惠價減少或是取消優惠，基本上尊重業者在法定票價內調整，不過連續假期公共運輸扮演重要角色且現在已越來越吃力，如果票價調整是長期且全面的話，對於仰賴公共運輸通學、通勤的人有較大衝擊。
賀陳旦除希望業者取消票價調漲之餘，也能多考慮定期客或學生，認為業界應讓消費者理解困難之處，並一起跟社會溝通，也許消費者也比較能接受；如果同業間步伐不一致，消費者可能只會覺得只是跟進調整票價，對於開拓市場、社會服務、客運業形象不見得是好的。這次交通部希望客運業延後至228連假後再調整票價，最主要是想爭取時間溝通。
已公布票價調整的統聯客運表示，因勞動新法實施，各項營運成本提高，國道客運政府並無提供虧損補貼，為維持正常旅運服務，原定106年2月13日進行票價調整；但因交通部考量228連續假期民眾搭車需求，協調統聯暫緩實施票價調整方案。為回應社會期待，統聯將再次配合交通部政策，將票價調整方案延後至106年3月1日實施，期間統聯將自行吸收相關營運成本；先前已購買新票價車票乘客，可於統聯各場站辦理退還價差。
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