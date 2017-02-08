| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 生活

3大國家圖書館聯展 展現閱讀演進史

國圖在台北國際書展中，陳列許多古籍複製品，要讓民眾了解閱讀演進史。（記者吳柏軒攝）

2017-02-08  17:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕人類從文字、圖畫、聲音到數位，閱讀透過科技演進，國家圖書館今年更首度與台灣圖書館及公共資源圖書館聯手，在台北國際書展中擺放各式古籍複製品、百年留聲機等陳列，還有特別的「圖書醫院」介紹，要讓群眾體會閱讀歷史。

國家圖書館國際合作組主任耿立群表示，其實台北國際書展25年前首屆就舉辦在國圖內，後來才擴大發展，而國圖每年參加，藉此推廣閱讀，今年更特地找來台灣圖書館、公共資源圖書館等一起聯手，推出「你我的大書房」主題，要讓愛書的群眾了解閱讀演進史。

耿立群說，如國圖展出古籍複製品，有975年的唐代《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》、1341年元代的《金剛般若波羅密經》等，陀羅尼經就是中國西湖雷峰塔倒塌時才意外出土，而元代金剛經則是台灣典藏的最早朱墨雙色印本，象徵印刷技術里程碑。

其他尚有百年歷史的愛迪生牌留聲機、錄音卡帶等，耿立群希望，能藉由「紀錄技術」的古物，讓民眾了解人類閱讀的演進史；另外現場也有作家簽名杯，展出鄭愁予、席慕蓉、余光中等人的親筆簽名，甚至也擺放了「台灣圖書醫院」介紹，讓民眾了解如何永久保存圖書文獻。

耿立群也認為，台灣閱讀風氣還有待提升，且出版業面臨寒冬，紙本印刷量下滑，圖書館也連帶受到影響，但民眾的「閱讀」風氣已被區分為紙本及網路閱讀2塊，因此推廣閱讀也須同步進行，未來也將每季在國圖舉辦閱讀講座，如今年春季就推讀詩節，辦理大師講座，持續推廣閱讀與愛書。

另，10所國立大學的出版社也聯合參加今年書展，推出「我們為何學術」做主題，期透過對自身的提問，重新思考學術的本質與精神，以及學術成果如何展現影響力，並與社會議題及大眾密切互動，預計6天展期將推3，4場書籍講座，邀請72位海內外學者專家開講。

台灣大學出版中心主任王泰升說，學術如同好酒，需要品嘗，大學出版社就肩負引領學術的任務，並要努力將教授心血具體化、把學術介紹給大家，但學術出版無法快速，常常計畫提出要2、3年才會出版；不過也發現學術出版的提升，如台大出版社去年就增加500萬元營收，另台灣今年也首度與日本大學出版聯盟合作，要讓台灣特色走向國際。

今年有10家大學出版社共同聯合，在台北國際書展中擺攤，展現大學學術出版精神。（記者吳柏軒攝）

國圖在台北國際書展中陳列「台灣圖書醫生」區，要讓民眾了解如何永久保存圖書文獻。（記者吳柏軒攝）

國圖過去舉辦多場活動，邀請許多名人，也請名人在馬克杯上留下簽名，書展現場展出許多名家簽名齊聚，如席慕蓉、余光中、蔣勳等。（記者吳柏軒攝）

國家圖書館國際合作組主任耿立群展示擁有百年歷史的愛迪生牌留聲機。（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北國際書展 國圖 國家圖書館
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：3大國家圖書館聯展 展現閱讀演進史


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.