3大國家圖書館聯展 展現閱讀演進史

國圖在台北國際書展中，陳列許多古籍複製品，要讓民眾了解閱讀演進史。（記者吳柏軒攝）

2017-02-08 17:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕人類從文字、圖畫、聲音到數位，閱讀透過科技演進，國家圖書館今年更首度與台灣圖書館及公共資源圖書館聯手，在台北國際書展中擺放各式古籍複製品、百年留聲機等陳列，還有特別的「圖書醫院」介紹，要讓群眾體會閱讀歷史。

國家圖書館國際合作組主任耿立群表示，其實台北國際書展25年前首屆就舉辦在國圖內，後來才擴大發展，而國圖每年參加，藉此推廣閱讀，今年更特地找來台灣圖書館、公共資源圖書館等一起聯手，推出「你我的大書房」主題，要讓愛書的群眾了解閱讀演進史。

耿立群說，如國圖展出古籍複製品，有975年的唐代《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》、1341年元代的《金剛般若波羅密經》等，陀羅尼經就是中國西湖雷峰塔倒塌時才意外出土，而元代金剛經則是台灣典藏的最早朱墨雙色印本，象徵印刷技術里程碑。

其他尚有百年歷史的愛迪生牌留聲機、錄音卡帶等，耿立群希望，能藉由「紀錄技術」的古物，讓民眾了解人類閱讀的演進史；另外現場也有作家簽名杯，展出鄭愁予、席慕蓉、余光中等人的親筆簽名，甚至也擺放了「台灣圖書醫院」介紹，讓民眾了解如何永久保存圖書文獻。

耿立群也認為，台灣閱讀風氣還有待提升，且出版業面臨寒冬，紙本印刷量下滑，圖書館也連帶受到影響，但民眾的「閱讀」風氣已被區分為紙本及網路閱讀2塊，因此推廣閱讀也須同步進行，未來也將每季在國圖舉辦閱讀講座，如今年春季就推讀詩節，辦理大師講座，持續推廣閱讀與愛書。

另，10所國立大學的出版社也聯合參加今年書展，推出「我們為何學術」做主題，期透過對自身的提問，重新思考學術的本質與精神，以及學術成果如何展現影響力，並與社會議題及大眾密切互動，預計6天展期將推3，4場書籍講座，邀請72位海內外學者專家開講。

台灣大學出版中心主任王泰升說，學術如同好酒，需要品嘗，大學出版社就肩負引領學術的任務，並要努力將教授心血具體化、把學術介紹給大家，但學術出版無法快速，常常計畫提出要2、3年才會出版；不過也發現學術出版的提升，如台大出版社去年就增加500萬元營收，另台灣今年也首度與日本大學出版聯盟合作，要讓台灣特色走向國際。

今年有10家大學出版社共同聯合，在台北國際書展中擺攤，展現大學學術出版精神。（記者吳柏軒攝）

國圖在台北國際書展中陳列「台灣圖書醫生」區，要讓民眾了解如何永久保存圖書文獻。（記者吳柏軒攝）

國圖過去舉辦多場活動，邀請許多名人，也請名人在馬克杯上留下簽名，書展現場展出許多名家簽名齊聚，如席慕蓉、余光中、蔣勳等。（記者吳柏軒攝）