原住民部落微電影徵件 總獎金20萬元
2017-02-08 16:49
［記者張存薇／台東報導］台東縣政府歡迎民眾到台東發掘在地之美，推「部落微電影獎」徵件，主題訂為「台東文化地景與生活藝術之美」，鼓勵民眾運用相機、平板電腦、智慧型手機等攝影器材挖掘出獨特的台東文化故事，徵件延長至28日，歡迎民眾到台東部落旅遊探訪。
縣府原住民族行政處長吳慧琴指出，搭配原住民部落大學開設手機錄影、剪輯等製作課程，希望在地民眾能發掘出更多在地的部落小故事、生態風景之美，拍成微電影行銷台東。
原民處指出，徵件不限人數、國籍、年齡，影片須在台東在地拍攝，長度約8至10分鐘，評分標準包括攝影技巧與創意架構、剪接後製技巧 、投票人氣等。
獎項包括最佳微電影獎1名、獎金8萬元，另最佳微電影攝影獎、最佳微電影剪接獎、最佳為電影薪傳獎各1名，獎金各3萬元，選佳作3名、獎金各1萬元。
活動詳情請上官網「2016台東部落微電影比賽」，網址 http://taitungmmc.tw/。
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