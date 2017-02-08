砂鍋魚頭吃太快 老婦食道卡10元硬幣大魚刺

魚刺長寬均為3公分，與10元硬幣差不多大小。（北榮員山提供）

2017-02-08 16:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣林姓老婦吃砂鍋魚頭沒細嚼慢嚥，造成食道被10元硬幣大的V型魚刺卡住，因刺卡的太深一開始未被檢查出，拖了4天至大醫院就醫才被拔除，但已造成食道潰瘍，需住院一週治療，醫師表示，一般病患魚刺只會卡在咽喉，很少深入到食道，還是個頭不小的魚刺，相當少見。

林姓老婦上週五跟朋友一起出門吃砂鍋魚頭，沒想到因狼吞虎嚥，造成長寬均為3公分的V型魚刺卡在食道，去耳鼻喉科看診時，因魚刺卡得太深沒有被檢查出，婦人覺得喉嚨有異物，但因為仍可忍耐，沒有立即至大醫院就醫。

就這樣過了4天，老婦開始發生發燒現象，才至台北榮總員山分院就診住院，昨日醫師以胃鏡花了40分鐘，才將老婦卡在食道的魚刺拔出，林姓老婦表示，魚刺卡到食道後一直不太能吃東西，本來想說忍耐一下，沒想到最後竟然變這麼嚴重。

北榮員山內科主任朱正偉指出，一般來說魚刺最深只會卡到咽喉，很少卡到很難被檢查出的食道，加上魚刺特別大，表面光滑夾取不易，才會費了一番功夫夾出。

朱正偉說，由於魚刺卡太久已造成老婦食道潰瘍，並有發燒現象，拔出後身體狀況已逐漸穩定，但現在老婦仍在住院打抗生素，治療食道，預計1週後才能出院，呼籲民眾喉嚨卡到魚刺要立即就醫拔除，如魚刺卡到食道，就不要看耳鼻喉科，要轉往腸胃科就診。

魚刺長寬均為3公分，與10元硬幣差不多大小。（北榮員山提供）