新竹工業區捷徑小路壅塞 湖口爭取拓寬

新竹工業區許多上班族，常走台1線新興路838巷道路捷徑進入工業區，但巷道狹小，車多壅塞。（記者廖雪茹攝）

2017-02-08 16:48

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹工業區許多上班族，每天都是利用台1線新興路838巷道路捷徑進入工業區，以節省路程，但巷道狹小，車多壅塞，令人十分困擾；湖口鄉長林志華表示，今年將提計畫向營建署爭取經費拓寬，希望改善工業區整體交通網絡。

林志華表示，湖口鄉中崙、波羅汶和新豐鄉部分地區的民眾，常走新興路838巷，接國道一號聯絡道光華路之後，進入新竹工業區到公司，如此一來，就不用繞到工業區陸橋，節省不少車程；但838巷彎道多，且路幅僅5、6公尺寬，尖峰時段車多壅塞，路面不平整，且沿線常被亂丟垃圾，令當地住戶十分困擾。此外，該巷也是通往鳳山寺、湖口鄉公墓的道路。

林志華說，經民眾多年反映，湖口鄉公所一直想拓寬新興路838巷；繼去年中山路跨越台1線高架橋通車、橋下道路與戰備道路拓寬之後，今年將繼續努力，向中央爭取金援，讓上班族通勤更順暢，並減少社會成本。

公所建設課表示，新興路838巷通往國道聯絡道長約1.5公里，沿線住家不多，希望拓寬成15公尺，規劃雙向各1條汽、機車道，初步概估用地徵收費連同工程費約1.2億元。

湖口鄉公所今年將提計畫向營建署爭取經費拓寬，希望改善通勤網絡。（記者廖雪茹攝）