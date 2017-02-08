護老樹！ 台中車站廣場工程將移老樹遭抗議

位於台中火車站旁這棵榕樹將被移植。（記者張菁雅攝）

2017-02-08 16:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中車站廣場工程10日將施工，護樹團體發現有2棵受保護樹木因為工程將被移植，號召民眾保護老樹，請市府改善樹木棲地、原地保存。建設局長黃玉霖澄清，只移植1棵榕樹，因為它位在道路上，將移植到距離100公尺的廣場，新的棲地環境更好，未來榕樹生長情況也會更好。

台中火車站舊站旁邊有2棵被市府列管的受保護樹木，分別為木棉及榕樹，護樹團體發現這2棵樹木周邊都張貼告示，表示台中車站廣場工程將於10日施工，據了解，這2棵受保護樹木也將被移植，護樹團體質疑難道「建設局職權高過農業局」，沒有完善的移植計畫就要胡亂移植。

黃玉霖表示，榕樹所在地未來將是廣場通往轉運站的道路，因此必須移植，建設局規劃往北移植100公尺到廣場上，屆時會進行全株移植，僅做防災式修剪，榕樹的生命力強，新的棲地更好、更大，在改善棲地環境後，榕樹生長會更好。

建設局公園管理科長張以欣也說，施工單位必須提移植計畫經樹木保護委員會通過後才能移植，樹保委員會已審查通過移植計畫，並提出建議，施工單位正根據委員的意見修正計畫，計畫修正後送農業局備查即可，後天還不會移植榕樹；至於木棉，則將原地保留。

根據農業局列管資料顯示，這棵位於中區新民街142號的榕樹，樹齡推估70年，樹高13.4公尺，樹胸圍4.5公尺。