避免逢颱即淹 宜蘭美福大排中上游整治9月完工

美福大排及建業中排護岸整治工程已完成2段，第3段預計9月完工。（宜蘭市公所提供）

2017-02-08 16:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市美福大排中上游排水不佳，地方反映易造成附近農田與住戶淹水，宜蘭縣政府進行護岸改善工程，以求解決問題。縣政府指出，這次工程不僅針對美福大排也包含建業中排，分3段施作，已完成2段，預計9月全部完工；市公所指出，積極協助地方爭取，打造宜市宜居的環境。

宜蘭市美福大排中上游整治工程針對護岸進行改善，共分東津橋至建業排水匯流處、建業排水匯流處上游及宜16線至宜17之1線3段，總經費分別約為1100萬、140萬及2000萬，前2段已完工，縣府預估宜16線至宜17之1線3月可發包動工，9月完工，其中建業排水匯流處上游屬於建業中排，其它都屬於美福大排。

議員林錫明指出，很高興縣政府已經開始有作為，除了中上游的區段，美福大排其他區段的整治工程，也希望縣府儘快爭取經費施作。

宜蘭市長江聰淵則表示，美福大排逢颱即淹，影響市民住的安全，縣政府正積極施作改善工程，將整建美福大排護岸及河道清淤讓排水通暢，大幅改善淹水情形，並在護岸增設休閒步道，讓宜市宜居的環境延伸，市公所也將積極爭取繼續為大排其它段落進行改善。

縣政府指出，第3段工程已經進入規劃設計階段，3月就可以發包動工，預估9月完工，至於美福大排其它區段的整治工程，將再爭取經費施作。