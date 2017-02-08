日本限定「2017台灣祭」 讓你在東京鐵塔逛夜市

東京鐵塔將於3月18日起一連三天舉辦宣傳台灣文化的大型活動。（圖擷取自台灣祭官方網站）

2017-02-08 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人出國旅遊首選是日本，其實日本人也喜歡來台遊玩，去年日本觀光客訪台人數達190萬人次，東京鐵塔更將趁著今年3月18日至20日，日本三連休假期舉辦「2017台灣祭」活動，宣傳台灣美食、文化及音樂，把台灣著名的夜市原封不動搬到東京鐵塔；曾被傳為《神隱少女》取景地，吸引大批日本來台觀光的「九份」山城美景也將重現。

另外，東京鐵塔「台灣祭」還將邀請具有台灣代表性的歌手、表演者進行現場演出，再加上齊聚台灣美食、文化、遊樂的夜市攤販，在日本也能享受到最道地的台灣味。

台灣祭一併公開了官方網站、官方臉書及IG粉絲專頁、活動流程等等相關訊息會陸續公布，預計吸引許多喜愛台灣的日本人前往共襄盛舉，消息一出，也有不少屆時待在東京的台灣觀光客和留學生相當期待。