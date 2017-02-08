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不像馬英九「按表操課」 陳建仁親自選了13本書

2017-02-08  16:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕「2017台北國際書展」今天開展，副總統陳建仁出席開幕典禮，並親自挑選13本書。據了解，過去前總統馬英九逛書展的書單統統都是由出版社提供，馬英九再按表操課，陳建仁並未要求主辦單位開書單，而都是他親自挑選。

陳建仁致詞時提到，以前常逛書展，但現卻因為繁忙機會較少，希望大眾能多來書展養成終生的閱讀習慣。陳建仁購買「公平經濟新藍圖」等書籍，媒體問他是否要運用於年金改革上？陳建仁說，要使年金改革成功，更重要是台灣經濟發展，經濟發展過程中一定要追求公平正義。

陳建仁參加台北國際書展的購書清單如下：

花樹下，我還可以再站一會兒（張曉風、九歌出版社）

人生畢旅（周浩正、爾雅出版社）

回到六O年代（隱地、爾雅出版社）

時代、生活與環境的流變-城南文學地景藝術行動（財團法人台灣文學發展基金會）

印刻文學生活誌（印刻文學生活雜誌出版有限公司）

台灣書店歷史漫步（台灣獨立書店文化協會）

書叢中的微光-聽見書店的聲音（台灣獨立書店文化協會）

名單之外-你也是受害者之一（鄭南榕基金會等、逗點文創結社）

革命與詩（陳芳明、印刻文學生活雜誌出版有限公司）

青年勞動新藍圖（鄭麗君、財團法人青平台基金會）

公平經濟新藍圖-2016勞動政策白皮書（張烽益等、台灣勞工陣線協會）

天主之城（聖奧古斯丁、台灣商務印書館）

探路（王定國、印刻文學生活雜誌出版有限公司）

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  • 副總統陳建仁遊覽台北書展。 （記者陳逸寬攝）

    副總統陳建仁遊覽台北書展。 （記者陳逸寬攝）

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