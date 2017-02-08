勤益科大校長陳文淵就職 獻花謝恩師

2017-02-08 16:33

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科大新任校長陳文淵今天舉行就職典禮，因出身技職體系，陳文淵定下「帶動區域發展的軸心基地」發展目標，陳文淵並獻花感謝台中高工老師陳本源和成大博士班指導教授陳進興，台中市副市長林陵三出席致詞時表示，台中即將進入軌道運輸時代，希望借重勤益科大的技術和人才。

國立勤益科大前校長趙敏勳擔任4年校長後卸任，由原擔任勤益科大電資學院院長的陳文淵接任，今天並舉行就職典禮，教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠出席致詞時表示，陳文淵在成大念博士班時，就因相關研究計畫和他有接觸，之後在勤益科大擔任主任時，持續推動國際型的研討會和交流，相信以他對學術的熱忱和視野，接任校長後將對學生技術上的提升，以及國際視野的推動會有新的方向和做法。

陳文淵今天在就職典禮上，特別獻花給在台中高工求學時的老師陳本源，以及在成大就讀博士班的指導教授陳進興，感謝兩位老師對他的啟發和提攜。

台中市副市長林陵三出席祝賀時則表示，台中捷運綠線首批電聯車已抵台中港，台中將邁入軌道通輸的年代，稱讚勤益科大是台灣的典範科大，包括電機、電子和資訊科系有相當多的人才，未來捷運運轉、維修，需要相關工程師與技術人員加入，未來希望和勤益科大有更緊密的合作。

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