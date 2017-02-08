北市與日本福岡市簽署「創新創業國際交流合作備忘錄」

2017-02-08 16:27

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市今天與日本福岡市簽訂「創新創業國際交流合作備忘錄」，未來雙邊將相互協助創新、創業計畫的發展，讓創業家與國際接軌。

台北市長柯文哲在致詞時提到，合作備忘錄將有獎勵補助、諮詢服務、經融資源育成中心的協助，各種創新創業的資訊與資源互相的提供，讓雙方成為亞洲地區創新創業的領導者；到訪台灣的日本團隊，會帶他們參觀創新與創業的基地。

福岡市長高島宗一郎市長表示，2012年日本國內正式宣布福岡市為創新產業的重點城市，福岡市具備青創產業的技術，嶄新想法希望能帶進台灣，今後會協助台灣青創產業在福岡市設立公司、企業商業媒合與企業介紹服務，透過這次備忘錄的簽署，促進兩都市的青創交流與經濟發展 。

此次的創新事業合作項目將協助雙方的創業輔導與資訊提供、簽證與設立登記、獎勵補助措施、空間協助，相互引介各自城市產、學、研相關組織及網絡 。

其中，空間協助在台北市包括台北創新實驗室、台北創新中心與台北數位產業園區將提供創業者及新創團隊進駐，並有相關創業諮詢、免費課程、各式創業與媒合活動等輔助資源；在日本福岡市則有「STARTUP CAFE」空間，協助台北市赴福岡創業的團隊在當地發展，並同時藉由舉辦各類創業活動，協助創業人才進行技術的媒合。