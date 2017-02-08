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高血壓年輕化 基金會推健康叮嚀貼圖

30歲的陳先生分享，從沒想過年紀輕輕的就有高血壓，3年前竟確診罹患高血壓。（記者林彥彤攝）

2017-02-08  16:33

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣高血壓人口近500萬人，臨床醫師指出，又近年發現高血壓有年輕化趨勢，呼籲民眾平時最好要固定測量血壓，才可提早發現；而中華民國心臟基金會今天也與藥廠共同推出「UPUP 舉牌小人x健康心人物」LINE貼圖，希望給民眾高血壓的健康叮嚀。

中華民國心臟基金會執行長、台大心臟內科主任林俊立表示，過去男性30到39歲罹患高血壓比例僅11.7%、女性罹患高血壓比例2.8%，不過近幾年發現兩者都有增加一成的年輕化趨勢，且多數患者未察覺。

30歲的陳先生就分享，身高170公分、體重158公斤的他，從沒想過年紀輕輕竟會罹患高血壓，直到三年前的一次寒流夜晚，他因高血壓昏倒送醫，才發現自己罹患高血壓，現在他血壓控制良好，家人也常會透過LINE傳訊提醒他吃藥。

林俊立表示，預防高血壓平時要多動、清淡飲食、以及定期測量血壓；已確診的患者也應注意，50到74歲患者收縮壓宜控制在130mmHg以下，並規律服藥和注意冷天保暖。

為讓民眾傳遞正確的健康叮嚀，中華民國心臟基金會也與藥廠共同宣布，「UPUP 舉牌小人x健康心人物」LINE貼圖今天正式上架，民眾可傳遞包含「血壓量了沒」、「記得吃藥」以及「戰勝三高」等貼圖，關心身邊人的健康。

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標題：高血壓年輕化 基金會推健康叮嚀貼圖


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