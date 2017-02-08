| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 生活

退休教師回鍋 青年代表指排擠新進老師工作機會

2017-02-08  16:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天召開青年事務審議會第一屆第2次會議，青年代表對退休教師回鍋學校兼課有「異見」，質疑將排擠新進教師工作機會，此風不可長，建議主管單位修法；台中市教育局則表示，退休教師回校兼代課並不違法，尊重各校自主，教育局不宜過度干涉。

青年事務審議會第一屆第2次會議今在豐原召開，青年代表林楷庭質詢時指出，許多教師提前退休，表示對教育缺乏熱情，卻回校兼課，阻礙新進教師工作機會，很不合理；教育局主秘方炳坤指出，退休教師返校兼課並不違法，基於尊重各校自主，教育局也不宜過度干涉。

林楷庭認為，許多學校以退休教師跟校方互動好，而且不用再另外招聘代課老師等，基於方便，晉用退休教師返校兼課，雖然不違法，但社會觀感不佳，退休教師每月領取6萬多元退休金，若每週到校代課3天，每月上限最多可領3.2萬元，排擠年輕人工作機會，且有「占公家便宜」之嫌，認為應設立淘汰機制，或修法改善。

廣告
  • 台中市召開青年事務審議會第一屆第2次會議，青年代表林楷庭質疑退休教師回鍋代兼課將排擠新進教師的工作機會。（記者歐素美攝）

    台中市召開青年事務審議會第一屆第2次會議，青年代表林楷庭質疑退休教師回鍋代兼課將排擠新進教師的工作機會。（記者歐素美攝）

  • 台中市青年事務審議會第一屆第2次會議，與會青年代表針對教育、交通等問題踴躍發言。（記者歐素美攝）

    台中市青年事務審議會第一屆第2次會議，與會青年代表針對教育、交通等問題踴躍發言。（記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中市 退休教師 青年事務審議會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：退休教師回鍋 青年代表指排擠新進老師工作機會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.