退休教師回鍋 青年代表指排擠新進老師工作機會

2017-02-08 16:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天召開青年事務審議會第一屆第2次會議，青年代表對退休教師回鍋學校兼課有「異見」，質疑將排擠新進教師工作機會，此風不可長，建議主管單位修法；台中市教育局則表示，退休教師回校兼代課並不違法，尊重各校自主，教育局不宜過度干涉。

青年事務審議會第一屆第2次會議今在豐原召開，青年代表林楷庭質詢時指出，許多教師提前退休，表示對教育缺乏熱情，卻回校兼課，阻礙新進教師工作機會，很不合理；教育局主秘方炳坤指出，退休教師返校兼課並不違法，基於尊重各校自主，教育局也不宜過度干涉。

林楷庭認為，許多學校以退休教師跟校方互動好，而且不用再另外招聘代課老師等，基於方便，晉用退休教師返校兼課，雖然不違法，但社會觀感不佳，退休教師每月領取6萬多元退休金，若每週到校代課3天，每月上限最多可領3.2萬元，排擠年輕人工作機會，且有「占公家便宜」之嫌，認為應設立淘汰機制，或修法改善。