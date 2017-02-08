家扶學童遊雪樂園 戲雪超high

基隆家扶中心小朋友在擁恆文創園區雪樂園玩雪。（記者盧賢秀攝）

2017-02-08 16:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕玩雪橇、打雪球，對第一次接觸到雪的家扶中心小朋友，今天在擁恆文創園區雪樂園玩得很開心，在寒假結束前留下快樂回憶。

「擁恆文創園區」打造療癒、健康的星空草園和雪樂園，成為民眾休閒的好去處，感於基隆家扶中心扶助的小朋友，因經濟與環境限制，較少育樂活動，今天上午全程招待家扶小朋友參觀最夯的星空草原與雪樂園。

20位國小學童由家扶社工師曾麗羚陪同到擁恆文創園區，戴著毛帽、圍脖、手套，看到地上的白雪，迫不急待玩起雪來，互丟雪球、玩雪橇，或是體驗0下8度的冰雪吧，既新鮮又開心。

曾麗羚說，這群孩子都是國小的學生，因為家庭經濟等因素，娛樂活動較少，很感謝擁恆文創園區的招待，讓他們在寒假生活留下美好回憶。

擁恆文創園區星空草園園長魏啟峻說，台灣小朋友較少有機會看到雪，因此邀請家扶的小朋友來體驗，未來會持續努力，幫助更多弱勢的兒童及家庭。