| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 生活

家扶學童遊雪樂園 戲雪超high

基隆家扶中心小朋友在擁恆文創園區雪樂園玩雪。（記者盧賢秀攝）

2017-02-08  16:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕玩雪橇、打雪球，對第一次接觸到雪的家扶中心小朋友，今天在擁恆文創園區雪樂園玩得很開心，在寒假結束前留下快樂回憶。

「擁恆文創園區」打造療癒、健康的星空草園和雪樂園，成為民眾休閒的好去處，感於基隆家扶中心扶助的小朋友，因經濟與環境限制，較少育樂活動，今天上午全程招待家扶小朋友參觀最夯的星空草原與雪樂園。

20位國小學童由家扶社工師曾麗羚陪同到擁恆文創園區，戴著毛帽、圍脖、手套，看到地上的白雪，迫不急待玩起雪來，互丟雪球、玩雪橇，或是體驗0下8度的冰雪吧，既新鮮又開心。

曾麗羚說，這群孩子都是國小的學生，因為家庭經濟等因素，娛樂活動較少，很感謝擁恆文創園區的招待，讓他們在寒假生活留下美好回憶。

擁恆文創園區星空草園園長魏啟峻說，台灣小朋友較少有機會看到雪，因此邀請家扶的小朋友來體驗，未來會持續努力，幫助更多弱勢的兒童及家庭。

廣告
  • 基隆家扶中心小朋友在雪樂園裡玩得開心。（記者盧賢秀攝）

    基隆家扶中心小朋友在雪樂園裡玩得開心。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：家扶學童遊雪樂園 戲雪超high


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.