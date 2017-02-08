立志當女船長 林羿羚拿家扶獎學金築夢

家扶在開學前頒發獎助學金，鼓勵學生充實自己的技能與實力。（記者邱芷柔攝）

2017-02-08 16:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年大三的林羿羚，從小立志當女船長，靠著優異的成績爭取家扶獎學金，近10年來領取超過15萬元，林羿羚不僅在去年11月取得航海技術證照，更通過多益逾800分成績，今天接受屏東家扶表揚，她說「因為船長收入可以讓家裡經濟穩定，我也可以變成認養人回饋社會！」

林羿羚說，小時候媽媽為了讓她們3姊妹有個健全的家庭，忍受父親的家暴行為，一直到她小學，媽媽才選擇跟爸爸離婚，媽媽從此一個人扛起照顧3個小孩的重任，媽媽受僱在菜市場賣菜，每到開學，就要面對繳交學雜費的壓力。

林羿羚說，從國中開始，她每個學期都非常努力拚好成績，再拿著成績去領獎金，也因為家扶的鼓勵，除了往自己的目標邁進，她也於課餘時間在高雄旗津為經濟弱勢的學童輔導課業，現在她正準備船員實習，希望未來當上正式船員、船長，穩定工作與經濟，並成為認養人，照顧經濟艱困的孩子。

屏東家扶指出，對於弱勢家庭來說，迎接開學也讓繳交學雜費的壓力隨之而來，為讓這些學生學業不因家中經濟困頓而中斷，每年家扶中心都會舉辦獎助學金募款活動，今天特別在屏東家扶潮州兒少福利館，共有200位大專生獲頒獎助學金，家扶也設定了獎學金門檻並從去年暑假開始增設頒發證照獎學金，鼓勵孩子充實自己的技能與實力。