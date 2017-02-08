台灣大：近期宣布699元吃到飽退場時間

2017-02-08 16:14

〔記者王憶紅／台北報導〕4G吃到飽700元有找的電信資費大戰，可望在2月底畫下句點？中華電信699元吃到飽方案將在2月28日退場，其他業者是否會跟進？台灣大總經理鄭俊卿指出，近期就會宣布退場時間。

退場時間是否會在中華電信的2月28日之後？鄭俊卿指出，要看市場競爭狀況而定，但最近就會公布了。

鄭俊卿表示，4G低價吃到飽競爭屬於非理性，今年要回歸理性競爭，今年3大電信公司行動營收都面臨很大的壓力，吃到飽資費在換約時也都從高資費掉到低資費，每戶貢獻金額（ARPU）已從1300多元下降到1000元左右，因此壓力相當大。

中華電699方案退場前，中華電信推出777方案，台灣大是否會推出750-800元的資費方案？鄭俊卿則笑而不答。