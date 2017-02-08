北市1月資遣人數增1成 批發零售業佔3分之1

2017-02-08 17:27

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局公布「勞動環境與就業市場」統計數據，發現北市今年一月通報資遣的公司與人數，比去年同期增十七家、三九二人，漲幅約一成，共有一六四三家企業通報資遣、資遣三一六四人。按行業別分析，以批發零售業佔三成為資遣最多人的行業，資訊及通訊傳播業、專業與科學技術服務業分居第二、第三。

勞動局表示，相較去年十二月通報資遣家數和人數分別減少二七九家、共一三一二人；另外，大量解僱事業單位家數較上月增加六家，但遭裁員數減少一五六人，整體情況比上個月要好。

一月共十六家事業單位通報大量解雇，共三四五人被裁員，較去年同期增八家和廿五人；按行業和人數分析，綜合商品、服飾及電腦批發業共五家為大量解雇最多行業，餐飲業三家次之，電腦軟體設計業二家位居第三，上個月則以批發零售、電子購物及郵購業為大量解雇最多的行業。