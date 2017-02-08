| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 生活

強烈冷氣團來襲 農漁民備戰防寒害

強烈冷氣團來襲，農民加緊防風牆建置，嚴防寒害。（記者林國賢攝）

2017-02-08  16:15

〔記者林國賢／雲林報導〕入冬最強冷氣團來襲，最低溫可能降至10度以下，農漁民把握寒流抵達前加強搭設防風牆等設施，預防寒害；雲縣府農業處提醒養殖業者預防虱目魚凍斃，瓜苗、菜苗與稻苗防寒害。

許姓養殖業者指出，雲林沿海地區文蛤池深度較淺，若遇10度以下低溫混養虱目魚就容易凍傷，甚至凍斃，他們只能趕緊在塭池旁挖越冬溝，留意溫度引灌溫度較高地下水，希望安度這波寒流，減少損害。

農業處長張世忠表示，根據氣象局預報，9日至12日是這波強烈大陸冷氣團影響最嚴重時間，農漁民加強防寒措施，尤其是去年曾傳嚴重寒害的虱目魚等不耐寒魚種，應做好防範措施，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。

廣告
  • 縣府農業處呼籲養殖業者留意氣溫變化，加強防寒措施。（記者林國賢攝）

    縣府農業處呼籲養殖業者留意氣溫變化，加強防寒措施。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒害 強烈大陸冷氣團 農漁
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：強烈冷氣團來襲 農漁民備戰防寒害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.