強烈冷氣團來襲 農漁民備戰防寒害

強烈冷氣團來襲，農民加緊防風牆建置，嚴防寒害。（記者林國賢攝）

2017-02-08 16:15

〔記者林國賢／雲林報導〕入冬最強冷氣團來襲，最低溫可能降至10度以下，農漁民把握寒流抵達前加強搭設防風牆等設施，預防寒害；雲縣府農業處提醒養殖業者預防虱目魚凍斃，瓜苗、菜苗與稻苗防寒害。

許姓養殖業者指出，雲林沿海地區文蛤池深度較淺，若遇10度以下低溫混養虱目魚就容易凍傷，甚至凍斃，他們只能趕緊在塭池旁挖越冬溝，留意溫度引灌溫度較高地下水，希望安度這波寒流，減少損害。

農業處長張世忠表示，根據氣象局預報，9日至12日是這波強烈大陸冷氣團影響最嚴重時間，農漁民加強防寒措施，尤其是去年曾傳嚴重寒害的虱目魚等不耐寒魚種，應做好防範措施，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。