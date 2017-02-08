呂芳銘入主TBC案 NCC仍須確認背後資金來源

2017-02-08 16:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對亞太電信董事長呂芳銘個人資金入主台灣寬頻通訊（TBC）案，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，呂芳銘以個人名義成立Dynami Vision公司，收購TBC所屬海外基金的麥格理APTT管理公司股權，以擔任基金管理公司負責人方式間接管理TBC，NCC還需釐清基金背後十大股東的受益人是否有違反黨政軍、中資等法令規定。

NCC發言人翁柏宗表示，該案已經辦完專家諮詢會議、公聽會、與聽證會，大部分問題都已釐清，但由於Dynami Vision公司已在新加坡公開上市，還需確認APTT管理公司背後十大股東的資金來源、流向與收購受益人。

翁柏宗指出，另外委員們的意見，還希望Dynami Vision公司可以改善負債比，與目前TBC基礎建設不足，希望Dynami Vision公司可以提出具體承諾，NCC將請當事人呂方銘當面確認所有承諾。

由於已經完成大部分法定流程，外界認為如沒其他變化，這個被認為是鴻海的亞太電信取得最後一哩的棋子，即將塵埃落定。