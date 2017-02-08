| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 生活

呂芳銘入主TBC案 NCC仍須確認背後資金來源

2017-02-08  16:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對亞太電信董事長呂芳銘個人資金入主台灣寬頻通訊（TBC）案，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，呂芳銘以個人名義成立Dynami Vision公司，收購TBC所屬海外基金的麥格理APTT管理公司股權，以擔任基金管理公司負責人方式間接管理TBC，NCC還需釐清基金背後十大股東的受益人是否有違反黨政軍、中資等法令規定。

NCC發言人翁柏宗表示，該案已經辦完專家諮詢會議、公聽會、與聽證會，大部分問題都已釐清，但由於Dynami Vision公司已在新加坡公開上市，還需確認APTT管理公司背後十大股東的資金來源、流向與收購受益人。

翁柏宗指出，另外委員們的意見，還希望Dynami Vision公司可以改善負債比，與目前TBC基礎建設不足，希望Dynami Vision公司可以提出具體承諾，NCC將請當事人呂方銘當面確認所有承諾。

由於已經完成大部分法定流程，外界認為如沒其他變化，這個被認為是鴻海的亞太電信取得最後一哩的棋子，即將塵埃落定。

廣告
  • 亞太電信董事長呂芳銘。（資料照，記者王憶紅攝）

    亞太電信董事長呂芳銘。（資料照，記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC TBC 呂芳銘
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：呂芳銘入主TBC案 NCC仍須確認背後資金來源


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.