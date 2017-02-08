花蓮搶救老樹大作戰 400棵老松「吊點滴」
花蓮縣境內目前共有400棵列管老松樹，近日位於美崙地區的部分松樹針葉陸續黃化，經植物病蟲害專家勘察後，確診感染「松材線蟲萎凋病」。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣境內目前共有400棵列管老松樹，近日位於美崙地區的部分松樹針葉陸續黃化，經植物病蟲害專家勘察後，確診感染「松材線蟲萎凋病」，縣府農業處今日進行搶救工作，採取全面防治措施，為所有老松「吊點滴」，盼能有效阻絕松斑天牛傳播松材線蟲。
花蓮縣內列管松樹原有640棵，多年來受到颱風災害及罹患「松材線蟲」、「葉震病」、「褐根病」及「白蟻」等病蟲害，凋零、受損嚴重，截至去年底全縣僅存約400棵，其中200棵主要集中分布於美崙地區。
今年初有許多熱心民眾，發現市區數十棵老松樹的針葉開始褪色，並呈現黃化現象，在一欉欉綠針葉中，明顯參雜黃、紅褐色的針葉，經縣府農業處勘查後，確診黃化松樹已感染台灣最常見的「松材線蟲萎凋病」。
中華科技大學生物科技系助理教授胡寶元今日受邀到花蓮進行防治處理。他說，松樹感染「松材線蟲萎凋病」，主要是受到松材線蟲侵襲，為有效防止松樹染病，必須於開春至清明期間，在樹木韌皮部加壓施打「丁基加保扶」藥劑，藉此撲殺傳播媒介「松斑天牛」。
他說，松樹施打藥劑後，能讓松斑天牛無法再咬食健康植株，進而抑制松材線蟲的侵襲，除能控制病情不蔓延，還可讓樹液正常輸送到樹體全株，終止病害傳播並增強松樹的抗病性。
胡寶元說，每罐藥劑約1公升，需耗時2星期灌注樹幹，藥效約可持續半年，建議縣府每年都必須重新注射，首重預防；另呼籲民眾切勿在松樹施打藥劑後，摘取針葉食用或料理，避免藥劑殘留。
縣府農業處強調，為保存現有老樹資產，每年將與花蓮林管處編列預算，進行現存老樹管理及維護工作，並期盼全民加入巡視珍貴老樹志工行列，若有發現樹木健康異狀，可即時通報相關單位妥善處理。
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