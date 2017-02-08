武陵櫻花綻開 11日起注意交通管制

武陵櫻花綻開，賞櫻注意交通管制。（圖由保七總隊第五大隊提供）

2017-02-08 15:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕武陵農場種有許多櫻花，每到賞櫻時節總會擠滿人潮，欣賞綻放的粉紅花海。不過，雪霸國家公園管理處指出，將於11日起至28日進行交通管制，賞櫻民眾務必注意交通疏運措施，以免造成交通問題。

雪管處指出，除了於交通管制期間協助武陵農場，遊客務必上網申請核發車輛通行證，而未取得農場核發車輛通行證的民眾及旅客請勿進入中124線，屆時將受管制無法入場，民眾務必要配合管制，以免交通動線受阻。至於核發程序則請依照規定辦理。

雪管處也鼓勵遊客，除了自己申請核發車輛通行證，開車上山一賞櫻花之美，也可以搭乘公共運輸的「一日遊賞櫻專車」，一同欣賞武陵農場所散發的粉紅魅力。