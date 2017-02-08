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電競出頭天？ 文化部增設電競替代役

2017-02-08  16:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕電競出頭天？文化部公告增設電子競技專長類別替代役共10名開放申請，為民國82年次（含）前出生及民國83年次（含）後出生役男各5名，報名截止日期至24日。

近年台灣電競在國際電子競技比賽常拿下冠軍，因應時代變化與需求，文化部日前公告「106年文化獎項及電子競技專長類別替代役評選作業」，只要符合下面申請資格者都能遞件申請。

文化部公告表示，只要是民國70年次後出生、尚未接獲徵集令，且具有下列資格的役男，包括（1）參加由奧林匹克理事會所認證之電競賽事，並獲得第3名（銅牌）以上成績者；（2）近5年（民國101年1月1日以後）參加國際電子競技聯盟（IeSF）舉辦或委辦之電子競技賽事，並獲得第3名（銅牌）以上成績者；（3）曾參加具規模職業電子競技賽事（每年度參加至少三分之一以上賽事者），並具有1年以上職業選手資歷者。

至於何謂「具規模賽事」？文化部公布的定義為，A.該賽事存續進行2年以上；B.該賽事參賽隊伍數須有4隊（含）以上或個人賽事8人（含）以上；C.該賽事每年度（可分為數個季度）需有50場以上賽事（不含熱身賽、資格賽及其他正規賽前之賽事）；D.該賽事需有完整賽事規章、選手準則及賽事裁判團。

進一步詳細資訊可至文化部

查詢。

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  • 台灣喜愛電競的人口不少，且在國際賽事的表現越來越好，文化部公告招募10名電競替代役男。圖為某電競2014世界大賽在台開戰，吸引不少電競粉絲購票入場的盛況。（資料照，記者羅沛德攝）

    台灣喜愛電競的人口不少，且在國際賽事的表現越來越好，文化部公告招募10名電競替代役男。圖為某電競2014世界大賽在台開戰，吸引不少電競粉絲購票入場的盛況。（資料照，記者羅沛德攝）

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