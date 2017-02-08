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寒流來襲 公路總局公布4路段可能下雪、結冰

入冬最強一波寒流來襲，公路總局依氣象局資料公布4條可能下雪或路面結冰的路段，提醒可能駕車經過的民眾注意。圖為合歡山武嶺一帶雪景。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-08  15:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕入冬首波寒流將來襲，為因應寒流可能導致部分路段下雪或路面結冰，危及用路人安全，公路總局依據氣象局低溫特報及最新氣象情資，綜合評估並歸納出台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路面結冰機率較高的路段，請寒流期間須行駛上述路段的民眾，要注意相關資訊。

依最新寒流情資顯示，9日清晨影響北部及中部海拔1500公尺以上高山路段，溫度可能達0度以下，公路總局將機動成立緊急應變小組監控，依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布警戒報及行動報，告知路段管制方式，須加掛雪鏈通行或封閉。

另外，公總已針對這些路段完成橫向單位聯繫及部署，管制路段為因應可能的人車受困救援、積雪剷除，公路總局轄屬工務段均已備妥必要雪鏈及相關剷雪機具。

公總指出，可能需管制路段包含，台7線北橫公路巴陵至西村、台7甲線宜蘭支線南山至埡口、台8線中橫公路碧綠溪至慈恩、台14甲線合歡山公路翠峰派出所至大禹嶺。預估可能影響客運路線包含國光客運1744宜蘭－南山村、1745宜蘭－羅東－南山村、1750宜蘭－太平山、1751宜蘭－梨山、1764羅東－梨山；花蓮客運1141台中－花蓮；桃園客運5090桃園－上巴陵－林班口、5091中壢－上巴陵－林班口；豐原客運6506豐原－梨山。

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