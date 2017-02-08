台鐵產工明凱道抗議 交部：不接受惡意休假

2017-02-08 15:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路產業工會將於明日走上凱道、抗議班表不合理及台鐵局打壓依法休假員工，交通部政務次長王國材表示，交通部立場是接受勞動條件逐步改善，但不接受惡意休假影響春節疏運。

台鐵現行三班制輪班是民國77年勞基法實施時，經由勞資雙方協議所訂定，78年經台北市勞工局核備，王國材說，這麼多年都是照這班表在工作，且鐵路特考簡章上也都有註明。

王國材表示，勞動部解釋台鐵現在班表是符合一例一休，不過，這不表示台鐵局就沒有改善三班制，也不是說產工訴求沒再處理，針對運務人員三班制，去年9月已請運務處成立輪職輪班改善小組，並邀請企業工會及產業工會代表共同參與，已經過6次會議討論，會議中看到很多台鐵資深員工對於日夜休都相當習慣，也不希望做出會影響加班費的更改，雖然現在還沒有結論。

王國材說，目前不論三班制排班改善、夜點費、增補人力、營運獎金併加給等許多措施，都正在進行當中，這部分台鐵產工也都知道，但春節仍發動故意休假造成不安，這也是為何交通部要依曠職程序處理的原因。

他強調要進台鐵都是經過鐵路特考等國家考試，雖然身兼勞工身份，但保險、休假與退休金都是用公務人員相關規定來處理，出勤工作為何不根據公務人員規定來做；台鐵春節肩負重要疏運任務，若員工都休假不來上班的話，春節疏運就是崩潰。