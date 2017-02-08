證明台彩沒造假 草屯百萬大紅包得主李芳榮現身

百萬大紅包得主李芳榮（左）今天下午現身，與彩券行業者王淑麗（右）開心合影。（記者佟振國攝）

2017-02-08 15:23

〔記者佟振國／南投報導〕中大獎通常不欲人知，但66歲的南投縣草屯鎮民李芳榮，2月1日大年初五中了彩券春節百萬大紅包，今天則是大方現身，還自掏腰包準備66張明天開獎的大樂透分送彩迷，現場氣氛超High，李芳榮表示，不捨彩券行業者遭質疑開出百萬大紅包造假，決仗義現身證明得獎貨真價實。

統計今年農曆春節期間台彩公司共開出630組春節百萬大紅包，每組中獎獨得100萬元，共發出6.3億元彩金，但在網路上也有網友質疑有彩券行貼出的中獎紅榜是不是真的，是否真有中獎人？今天竟然真的有幸運得主現身。

從事餐飲業退休的66歲草屯鎮民李芳榮，1月31日大年初四在住家附近玉峰街的彩券行購買百萬大紅包彩券，隔天開獎就中了100萬元，常買大樂透、威力彩的他，中獎號碼常與頭獎擦身而過，最好的一次是中了今彩539，彩金數萬元，這次直接跳升到100萬，開心不已。

李芳榮表示，由於常到這家彩券行買彩券，日前在場無意聽到老板娘王淑麗與顧客的對話，客人質疑店內張貼開出百萬大紅包紅榜造假，讓老板娘相當無奈，他決定今天下午2時現身，證明百萬大紅包絕對是真的。

業者王淑麗指出，李芳榮是店裡老主顧，但主動告知他就是百萬大紅包幸運得主，還願意現身證明，她真的驚訝到說不出話來，更感謝他的仗義協助。

下午店外燃放鞭炮慶祝開出百萬大獎，店裡擠滿買彩券民眾，李芳榮也準備66張明天開獎的大樂透送給彩迷，眾人排隊領取，希望也能分得他的好福氣。

李芳榮中100萬扣稅後約80萬元，他表示，已經分送給妻子兒女、妹妹，自己只留20餘萬元，以後還是會繼續買彩券。

相關影音