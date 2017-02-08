斥資300萬元 弘文中學全校教室裝設空氣清淨機
弘文中學在全校教室裝設空氣清淨機，學生都說「讚」。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕空污嚴重，PM2.5經常紫爆，台中市私立弘文中學為維護師生健康，斥資300萬元在全校76間教室及辦公室裝設空氣清淨機。學生表示，自從學校裝設空氣清淨機以後，鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏等過敏症狀獲得很大改善，很感謝學校。
弘文中學校長張輝政表示，受沙塵暴、霾害等影響，台灣近年來空氣污染問題嚴重，根據環保署空氣品質監測網資料，去年10~12月共3個月，即有近1個月PM2.5及霧霾超標，PM2.5每增加10微克，罹患肺癌的機率就提高10%，各類癌症也提高5%，根據國人十大死因統計資料，肺癌從90年的第8位已上升至第5位，慢性下呼吸道疾病也從10名外上升至第7位，這都與PM2.5污染息息相關。
張輝政發現，為了改善空污，許多學校的教室常門窗緊閉，導致空氣不流通，還有許多學生患有過敏症狀，認為室內空氣品質因素，可能是造成部分師生過敏及呼吸道不舒服的原因，因兒子之前也曾過敏不適，經在房間裝設空氣清淨機後改善不少，因此和董事長廖勝輝討論後，決定在全校裝設空氣清淨機改善。
弘文中學共斥資300萬元，購入76台空氣清淨機，並請來施工單位施工，安裝在全校的教室及辦公室；張輝政說，學校安裝的博士韋爾空氣清淨機，不僅能引進室外空氣殺菌除塵及消除空氣中的異味，最重要的是不用換濾網，只要半年清洗一次即可，很方便節能，除了維護師生健康，將來也將持續追蹤，以了解學生學習效果是否因此提升。
弘文中學全面裝設空氣清淨機後，師生反應良好，國一學生劉宸儒、黃寶萱說，原本過敏常打噴嚏、鼻子癢等，現在好很多；董事長廖勝輝說，為了全校師生的健康著想，這項花費很值得。
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標題：斥資300萬元 弘文中學全校教室裝設空氣清淨機
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