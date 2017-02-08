台灣燈會虎尾主燈區試營運 白天夜晚都美麗（圖輯）
西螺農會在虎尾燈區打造一座小小西螺大橋。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］「轟動武林、驚動萬教」台灣燈會虎尾主燈區今天起試營運，除了主燈區及9大燈區秀不完，偶戲春秋燈區晚間總彩排，還有農村風情等燈區呈現傳統農村生活樣貌，加上秧苗、紫羅蘭等新品種展示，讓燈區白天夜晚都美麗，值得遊客暢玩一整天。
台灣燈會啟燈進入倒數階段，今天下午2點起試營運開放入園，遊客一波接一波湧進燈區，雲林縣警察局警力全面總動員，妥善規劃交通維護，讓民眾參觀動線順暢減少堵塞，晚間6點45分虎尾主燈區偶戲春秋燈區總彩排，2座8米高的「素還真」、「羅喉」巨偶花燈以聲光震撼與華麗感讓現場觀眾眼睛為之一亮，展現「群俠臨雲」的震撼。
另在農博生態園區內的農村風情、雲林故事、海口風情等燈區展現不同風貌，西螺農會耗資數百萬元打造西螺大橋、古亭畚等農村風情，還有虎尾農會、台南農改場推出研發成果及新品種，讓燈會白天夜晚都美麗。
西螺農會總幹事廖錦富指出，誰說燈會只有花燈，在西螺農會的農村風情燈區由虎尾農會、西螺農會及臺南區農業改良場佈展，還用秧苗排成「2017大吉大利」讓人大開眼界，另有新品種水稻、風鈴花、紫羅蘭展示，讓燈區充滿綠意，美不勝收，搭配夜間光雕，讓農村的美顯露無遺，不論白天或夜晚都值得遊客欣賞。
農博生態園區內的農村風情燈區花正盛開，呈現不同風貌。（記者廖淑玲攝）
西螺農會結合台南農改場佈展，讓燈區白天也美麗。（記者廖淑玲攝）
西螺農會打造燈區還有傳統古亭畚，討喜又可愛。（記者廖淑玲攝）
虎尾農博生態園區內的燈區相當有看頭。（記者廖淑玲攝）
用秧苗排成的「2017大吉大利」，讓人眼睛一亮。（記者廖淑玲攝）
西螺農會總幹事廖錦富介紹農村風情燈區之美。（記者廖淑玲攝）
西螺農會總幹事廖錦富邀請遊客白天也可到虎尾燈區參觀，保證不虛此行。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會虎尾燈區夜間璀璨亮麗。（記者廖淑玲攝）
夜間燈區花燈讓人目不暇給。（記者廖淑玲攝）
燈區火樹銀花。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會燈區夜間風華萬種。（記者廖淑玲攝）
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標題：台灣燈會虎尾主燈區試營運 白天夜晚都美麗（圖輯）
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