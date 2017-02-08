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騎獨輪車20公里 石榴國小學童宣傳台灣燈會

小朋友獲贈幸福奇雞小提燈，雀躍萬分。（記者林國賢攝）

2017-02-08  15:18

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會即將開幕，斗六市石榴國小學童今天騎獨輪車宣傳台灣燈會，沿途民眾熱鬧加油；雲林縣政府教育處贈送每位小朋友「幸福奇雞」提燈，學童們雀躍萬分。

學童們從石榴國小出發，扛著台灣燈會宣傳旗幟，沿著台三線抵達雲林縣政府，再回到學校，全程20多公里，小朋友還在縣府進行花式獨輪車表演，展現耐力與非凡技巧，獲得民眾熱烈掌聲。

石榴國小校長蔡正龍表示，獨輪車隊是學校重要社團之一，藉由今天活動讓小朋友展現學習成果，同時透過宣傳燈會，讓孩子們參與故鄉舉辦的活動，為雲林發聲。

六年級學童邱琳說，她很喜歡獨輪車運動，雖一口氣騎20公里很累，但沿途有許多民眾加油打氣，也替燈會宣傳，她很有成就感。

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石榴國小獨輪車隊宣傳台灣燈會，獲民眾熱情加油。（記者林國賢攝）

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標題：騎獨輪車20公里 石榴國小學童宣傳台灣燈會


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