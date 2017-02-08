取消端節夜間免收費爭議 賀陳旦指上任首大挫敗

2017-02-08 15:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦今日回顧去年的工作及今年展望，認為520上任後碰到第一件大挫敗，是端午節連假取消夜間免收費，沒想到這件專業上看來理所當為的方向，竟然在與民眾溝通上這麼困難。

隨後碰到中客團火燒車，及中國團客、自由行來台旅遊人次下滑，賀陳旦說，但他特別在意的是自由行人次減少。

賀陳旦指出，中客團從去年4月開始減少，自由行人次到7月都沒有太大起伏，但到年底卻減少約40％；今年1月下跌幅度減少，到現在大概減少14％，非常期待看見2月自由行人次能夠止跌回穩，相信政治影響會過去，最重要的還是台灣不論是天候、語言、飲食習慣，都對中國旅客具備吸引力。

對於剛過完的春節連續假期，賀陳旦表示，除桃機旅客數及高鐵旅客有成長外，其他公共運輸載運客都下降，代表交通部要面對台灣推動公共運輸很困難的事實；且國道私家車數量還在增加，比前年增加5.4％。

賀陳旦認為，平心而論今年駕車民眾應該很少感覺到塞車，原因是春節前提供各種資訊跟民眾溝通有效，內容講述尖峰時段各路段行車時間較平常增加多少，更能讓民眾接受，進而避開時段或是改走替代道路；其次就是感謝700位國道警察春節都未休假，在交流道等地區待命，讓往年需要30分鐘處理的事故，今年平均只花20分鐘。

賀陳旦表示，未來行車數量只會增加，民眾若不想要塞車，必須自己參與、掌握國道各項措施與易壅塞時段路段，並靠國道警察加速排除事故。以今年台北－高雄行車時間來看，賀陳旦說，超過6小時的車輛比例占1.7％、較去年2.7％、前年6.3％都少，且今年行車時間超過6小時車輛中，平均只超過2分鐘，也就是平均北高362分鐘，較前年超過58分鐘大幅降低。