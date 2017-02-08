雲林台灣燈會週六放閃 蔡英文、李進勇連手行銷

總統兼民進黨主席蔡英文（左）在中常會前，偕同雲林縣長李進勇（右）及中常委舉行2017台灣燈會「樂遊賞燈點亮雲林」記者會，並提著燈會小提燈賞玩。（記者廖振輝攝）

2017-02-08 14:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣燈會今年首度於雲林舉辦，雲林縣長李進勇今天於民進黨中常會前，與總統蔡英文一起召開宣傳記者會。李進勇說，燈區除了有布袋戲迷引領期盼的「偶戲春秋」，更第一次設置新住民燈區，主燈也是台灣燈會有史以來最大。蔡英文表示，2月11日元宵節當天，她會跟李進勇一起點燈，邀請大家一起來雲林，參加兼具傳統、創新、多元正港的台灣味燈會。

今年的台灣燈會自2月11日至19日在雲林舉行，李進勇帶著兩隻可愛的吉祥物「綺麗籽」、「奇萌籽」到台北宣傳。被問到哪一隻吉祥物較可愛，蔡英文反問，「你們覺得呢？」

蔡英文表示，2001年開始，台灣燈會開始走出台北，到不同縣市舉辦，今年是2017年，台灣燈會終於回到「燈會原鄉」雲林縣，雲林北港元宵燈會有超過60年歷史，是在地鄉親重要的回憶，雲林的電動花燈競賽也創造了獨特文化。今年在交通部觀光局和雲林縣政府團隊合作下，要帶給大家不一樣的台灣燈會。

蔡英文指出，今年燈會，除了有在地傳統，也有多元文化創新，有客家和原住民族燈區，並且第一次設置新住民燈區，邀請新住民朋友來參與，讓更多人看到他們的深耕和努力。

此外，雲林正在積極發展綠色能源，蔡英文也表示，這次燈會的重要主題之一是「友善大地」，要讓大家知道，雲林不只是農業首都也是綠色首都。

李進勇也透露，這次燈會是首次有大型活動簽署395份環保公約，並且有7種服務語言，也有寵物推車借用。預估可有1千萬人次觀賞燈區，若以過去平均每人在燈節消費新台幣800元，希望能創造80億觀光經濟產值。

李進勇表示，雲林縣很榮幸可以舉辦蔡英文就任後第一年的燈會，有虎尾主燈和北港兩個燈區，主燈高23米，這次的主燈也是台灣燈會有史以來最大的主燈，迴路有三萬多個。

此外，也會用劇場真人演出方式，配合燈光音響，訴說人和土地的親密和諧關係。雲林是布袋戲原鄉，廣受布袋戲迷期待的「偶戲春秋」燈區，現場的偶戲燈高8米，會搭配劇情演出，很多鄉親已經跑進去這個燈區了，是燈區重要亮點。

李進勇說，雲林縣政府規劃約50公頃，有虎尾和北港兩大燈區，地點位於農博生態公園、高鐵雲林特定區及北港鎮，分別以「友善大地」、「多元文化」、「燈會原鄉」為3大主軸。