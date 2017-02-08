NCC：將促年底形成第二條高速寬頻網路
2017-02-08 14:52
〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，105年有線電視數位化普及率已達95.84%，將積極督促業者今年底達成100%數位化目標，除協助產業提升有線電視價值，讓消費者享有多樣寬頻匯流服務及高畫質節目內容外，也希望透過頻寬有效運用，使有線電視寬頻，可以變成第二條高速寬頻網路，讓民眾有更多選擇。
NCC表示，截至105年12月止，經加總各有線廣播電視（播送）系統依據有線電視系統向NCC申報之訂戶數資料，全國有線電視總收視戶數為5,20萬5,562戶，普及率為60.80%，數位服務總訂戶數為4,98萬89,968戶，數位普及率95.84%，NCC將督促達成全國全數位化目標。
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