環團痛訴每天吸毒氣 環局：台南空氣有改善

2017-02-08 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保團體痛訴空污嚴重，南部人每天都在吸毒氣。今天前往台南市環保陳情，並演出「我要乾淨好空氣」行動劇。環保局強調，南市空氣污染已研擬中長期防制計畫並積極執行，從南市空氣品質監測資料顯示105年空氣品質良好（AQI<50）比例較103年增加6.1%；不良（AQI>100）比例較103年下降14.8%，顯見在南府管制下空氣品質是有改善。

環保局表示，依據環保署研究PM2.5來源比率分析資料顯示，台南市的PM2.5污染來自三大部分，約3成是來自台灣境外的空氣污染物，另3成來自台灣其他縣市，另外3成多則是台南市內工廠、柴油車、汽車、機車、營建工地及餐飲油煙等污染源，並提出整體管制措施。

其中，針對工廠污染管制包括，針對工業區以專案方式進行整體管制，強化管制重點製程力道，並已開始協商大型工廠在空品不良季節配合降載或減量等措施；其中與台汽電協商後，106年空品不良期間減少每月用煤量33%，另排定於空品不良期間進行歲修；也與奇美公司協議逐年將鍋爐製程的燃料由重油改為天然氣，可有效減少污染物排放。另外，南科監測資料也上傳至環保署公開資訊。

環保局表示，對於南市移動污染源管制，對象主要鎖定二行程機車及柴油車，加強攔查與定檢管理；另二行程機車推動加碼補助汰除專案，105年淘汰數已大幅成長，未來將搭配取締罰鍰方式以加速汰除二行程機車。

對於監測數據達到空氣品質不良時，除於市府網站及環保局網站首頁顯示空品即時資訊外，另透過多面向通報南市各區公所、學校及老人福利機構豎立空品旗，並輔以跑馬燈、垃圾車及市府LINE推播訊息播報空氣品質防護訊息，提醒市民朋友注意自我防護。