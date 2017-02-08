出席台北書展 林榮基：閱讀挺過中國監禁時光

2017-02-08 14:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕因販售禁書、曾被中國非法監禁的香港銅鑼灣書店店長林榮基，來台一波三折，台灣方簽證從30天改為15天，最後又改為7天，原本林榮基預計出席上午11點的開幕典禮，將和副總統陳建仁、文化部長鄭麗君同場，獨立中文筆會會長貝嶺透露，被「善意」告知後，希望林榮基不要出席，因此可觀察到陳建仁離開書展會場後，林才踏入書展會場。

林榮基表示，這次來台灣是應唐山書店邀請，到台灣後，意外維安的陣仗，強調沒有接到什麼威脅，認為台灣很太平、警方太緊張，但很感謝維安人員。被問及之前被中國監禁時，林榮基認為三十多年的閱讀經驗，助他走過這段時光，尤其是美國文豪海明威書中，不被挫折負面打擊的主人翁等文字，都常浮現在心頭，這些過去閱讀的積累，讓他度過這段被控制的歲月，林榮基說自己不像台灣過去228事件或白色恐怖受難者，至少是平安而返，也認為到目前為止，香港仍是安全的地方，但《香港特別行政區基本法》第23條相關「叛國罪」等通過後，對香港言論自由影響巨大。

被問及銅鑼灣書店事件後，香港敏感書籍出版情況，林榮基表示有利潤的生意仍有人做，兩個月前逛書店時，敏感書籍出版仍有但數量大減，但他希望銅鑼灣書店的事件在香港不要再度發生，對於香港出版自由的情況，林榮基舉收錄毛澤東支持中國民主的《歷史的先聲》一書在香港出版也歷經波折為例，「這本書是1999年出版，出版一年後就在中國被禁，這幾年要在香港再版時，一開始聯合出版不敢出，天地出版也不敢出，最後則是由香港大學出版，從中就可以看到香港出版出了什麼樣的問題。」林榮基說未來不會再開書店，但若有朋友要他幫忙會協助，並表示之前傳出他要移居台灣、在台開書店等都是誤傳，也否認尋求台灣的政治庇護，但確實有台灣人士透過中間人接洽想用銅鑼灣書店的店名在台開設，也感嘆銅鑼灣書店易主就是共產黨搞得店主李波易手。

林榮基在貝嶺、詩人孟浪陪同下逛書展，但是經過香港館攤位時，林榮基表示不願意進入，貝嶺表示會邀請林來台，也是想觀察台灣近年是否受到香港事件的影響，希望台灣出版言論自由不因香港變化而縮減，林榮基也說會將台灣看到的書店與出版情況，帶回香港與當地業者分享。