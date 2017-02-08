「尖炮城」來了！ 客庄12大節慶週末登場
2017-02-08 14:27
六堆尖炮城系列活動週末登場。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕「尖炮城」在屏東六堆客庄已流傳百年，並被列入全國客庄12大節慶，今年尖炮城系列活動將在週末登場，2月11日由發源地萬巒鄉五溝水及內埔鄉、長治鄉、高樹鄉等4個鄉鎮同時舉行，12日則在縣立運動公園展開獎金爭奪戰。
手拿鞭炮串，點燃後向上丟進竹籠，「尖炮城」活動源自早期客庄常在庄頭築起高台，當村莊受攻擊時，就把鞭炮丟進竹籠裡引爆，作為互相通知之用，後來轉變為元宵節時，村民用來加強團練捍衛家園的活動，衍生至今變成村民向伯公（土地公）祈求平安的娛樂賽事。
縣府客務處指出，尖炮城活動最高獎金為「雲霄尖炮城」組首獎10萬元，今年該組挑戰隊伍數量創下歷年新高，共有200隊同場競爭，過去該項競賽最快的記錄為6.83秒，今年冠軍將在12日晚間出爐；而「極限尖炮城」組別今年一開放報名就被秒殺額滿，是否有人能刷新過去最高12公尺的紀錄也備受矚目。
屏東縣長潘孟安今天率先為活動拉開序幕，但尖炮城不僅講求力道、準度，還得靠一點運氣才能將鞭炮投進只開了東、西、南、北向4個洞的竹籠中。
潘孟安說，尖炮城從民防團練到元宵節慶，今年除了沿襲過去在五溝社區公園舉行，特別還增加了內埔鄉東勢福泉堂、長治鄉新潭頭玄天上帝廟及高樹鄉高樹國小等，讓4個點一起「尖炮城」遍地開花，現場還有在地學校結合社區民俗特色及農特產展售，邀民眾一起品嚐六堆客家釀造業、新興可可產業等好味道，熱慶元宵。
客務處也表示，地方尖炮城活動與縣立運動公園尖炮城競賽在2月11、12日接連登場，除了尖炮城、伯公祈福、盤花競賽等，今年還有跌三烏、騎單車遊客庄及攝影比賽等，歡迎民眾到場同樂，感受客庄傳統文化與尖炮城的樂趣。
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