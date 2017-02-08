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台南安平、中西區15日停水30小時 影響逾2萬戶

2017-02-08  14:34

〔記者王捷／台南報導〕台南15日上午10時將進行30小時停水，直到16日下午4時為止。台灣自來水公司第六區管理處指出，為配合台南市府水利局，要改善箱涵600mm輸水幹管及105年路平專案，將在南區金華路一帶實施自來水管線連接管網工程，將斷管連絡施工而停止供水，受影響區域包含中西區、安平區，影響用戶數估計有2萬4436戶。

自來水公司指出，停水範圍包含安平區建平里、文平里、國平里、怡平里、育平里、華平里、平通里、億載里。

在中西區分面則有大涼里等地區，另位處尖峰用水期水壓不足、管線末端、大樓用戶及地勢較高的地區用戶，會稍延緩恢復供水情況。

自來水公司呼籲，安平、中西區的住戶，要儘早儲水備用，本處設有臨時取水站，以便民眾應急所需，並請民眾自備承裝器皿自行取用，詳細施工路段與取水處地點，可上自來水公司網站查詢。

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  • 台南15日上午10時將進行30小時停水，直到16日下午4時為止，受影響區域包含中西區、安平區，影響用戶數估計有2萬4436戶。（資料照，記者陳文嬋攝）

    台南15日上午10時將進行30小時停水，直到16日下午4時為止，受影響區域包含中西區、安平區，影響用戶數估計有2萬4436戶。（資料照，記者陳文嬋攝）

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