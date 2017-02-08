台南鹽水溪橋要改建了 10日起交管

台南鹽水溪橋，10日起拆除改建，車道縮減管制，行人可多利用兩側行人景觀橋。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-08 14:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕連接南市安南區及北區的台17甲線鹽水溪橋，10日起開始拆除改建，這項耗資近6億元大工程，施工期間2年，車道縮減配合各施工階段調整，施工單位提醒民眾注意配合。

鹽水溪橋橋齡已逾38年，是雲嘉南地區及安南區進出市區重要聯絡橋梁，但是交通流量日益增加，每逢上下班尖峰時段車水馬龍。

經市政府全力爭取，橋梁改建總預算5.8億元，其中工程費5億元、用地費8千萬元，全由中央負擔；原橋面寬18公尺將拓寬到30公尺，以利銜接海佃路，長度212公尺，預定108年2月完工。

工務局表示，將來完工後可改善北區及安南區間鹽水溪橋的交通路網，同時提高橋梁防洪暨耐震能力，解決老舊橋梁問題。

主導工程的交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處表示，施工期間的交通安全與車流紓解，除設置交通導引牌面外，路口亦加派現場交通指揮人員維持秩序，用路人務必遵守配合。

南區臨時工程處表示，為確保行車安全，施工期間禁止大型車輛通行（公車除外），行經鹽水溪橋的其他車輛，減速慢行或改道行駛北安橋或大港觀海橋，一般行人多利用橋梁兩側人行景觀橋通行；另外，部分作業須於夜間施工（晚上11時至隔日早上6時）則全面封閉禁止通行。