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許厝分校爭議 地方爭取開學日回分校上課

許厝分校今天大門深鎖。（記者黃淑莉攝）

2017-02-08  14:30

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林麥寮橋頭國小許厝分校學童尿液硫代二己酸（TdGA）濃度偏高，台大教授詹長權與成大教授李俊璋調查結果不同，學童是否回分校上課，中央、縣府互推，麥寮地方傾向開學日回分校上課，國健署明天晚上6點將在地方召開說明會。

許厝分校距離台塑六輕廠區僅900公尺，2013年7月國衛院與詹長權合作，研究學童尿液中TdGA濃度，評估氯乙烯（VCM）暴露值，2014年8月研究結果發現，學童尿液TdGA含量超高，質疑與六輕污染有關，學童回到橋頭國小本校上課。

因上課環境擁擠2015年9月又遷回分校上課，去年國衛院二期報告顯示，學童回本校上課後TdGA濃度下降，學童再度遷回本校上課，由於家長、地方強烈反彈，國健署委託李俊璋檢測，結果發現學童TdGA不降反升，且可能與吃蛋有關。

李俊璋的報告出爐後，對學童是否回分校上課，中央、縣府都推說，應由地方決定，對此，許厝分校所在地中興村長許再發表示，去年協調時已達重做研究，結果若與六輕污染沒有直接關係，就讓學童回分校，相關單位應遵守決議。

許厝分校五育基金會主委許弘霖指出，大部分家長都希望能回分校上課，經過聯繫國健署將於明天晚上6點在中興村鎮安宮活動中心召開說明會。

麥寮鄉長許忠富表示，公所支持地方家長決定，也會全力協助，不影響學童受教權。許厝分校主任杜顯祥說，大家應該相信科學，學童已來回遷好幾次，希望這次是最後一次，讓學童能穩定上學。

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