後龍攻炮城10日見 苗縣長搶先丟排炮搶金幣

苗縣府行政處長古雪雲（右三）成功帶回1枚媽祖平安金幣。（記者許展溢攝）

2017-02-08 14:05

〔記者許展溢／苗栗報導〕後龍慈雲宮10日至12日將舉辦「攻炮城慶元宵」活動。今天上午縣長徐耀昌等人一同齊聚廟前，邀請鄉親屆時共襄盛舉，徐耀昌與眾人也一同拿起排炮丟向懸掛在半空中的小城堡，搶拿金幣，最後由縣府行政處長古雪雲成功帶回1枚媽祖平安金幣。

後龍鎮相傳200多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求庇祐，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城來消災解厄。

苗縣府文觀局局長彭德俊說，攻炮城活動從清朝流傳至今，每年都在慈雲宮前舉辦，為讓這項傳統文化能繼續延續，希望能跟地方、公所及廟方一起繼續合作，讓活動內容愈來愈精采多元。

徐耀昌說，縣內元宵節活動很多，通常對環境有相當程度影響，但攻炮城是最環保的，因此最值得鼓勵，希望鄉親能一起來體驗地方文化。

徐耀昌與後龍鎮長朱秋隆、立委陳超明及縣議員李文斌等人，上午一起先行體驗將炮竹丟向懸掛在半空中的小城堡，現場炮竹聲不停響，多位民眾也開心觀看，期待活動到來，最後則由古雪雲在第3次時，成功丟進小城堡。

後龍慈雲宮主任委員朱富美說，為期3天活動每天都會發放金雞獻瑞紙燈籠，想要參與攻炮城的民眾只要自備排炮，並向廟方登記索取號碼牌即可，更有機會獲各式獎品，最高獎則可獲1枚媽祖平安金幣。