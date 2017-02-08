謠傳鹽水溪橋2月10日封橋 商家誤信抗議、議員電話接不完
2017-02-08 13:58
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹽水溪橋改建工程將於2月10日動工。網路上瘋傳鹽水溪橋將於2月10日開始封橋，引發民怨、附近商家抗議，台南市副議長郭信良的服務處，民眾來詢問電話接不完，郭信良今天特別赴現場了解後，澄清沒這回事，南市府工務局及施工單位公路總局也澄清只有配合進行交通管制，並沒有全面封橋，公車照樣行駛。
郭信良表示，由立委陳亭妃爭取的鹽水溪橋改建工程，將於2月10日動工，但網路社群從昨天開始瘋傳要封橋2年4個月，公車改道行駛，造成人心惶惶，這兩天他的服務處電話接不完，多是商家抗議、民眾抱怨的電話。
他說，今天特地到現場向施工人員打氣，並透過臉書澄清並無封橋一事。但提醒市民朋友，因為施工期間會造成許多不便，還是建議朋友們改道行駛，避免造成擁擠。
市府工務局表示，該工程是委由公路總局承辦，澄清全面封橋是謠傳，只有部分深夜作業時間全面封閉禁止通行，其他時間仍可通行。
公路總局2月6日發布新聞稿表示，連接台南市安南區及北區的台17甲線鹽水溪橋，自106年2月10日開始進行拆除改建，施工期間2年，車道縮減配合各施工階段調整。
施工期間的交通安全與車流紓解，除設置交通導引牌面外，路口也加派現場交通指揮人員維持秩序，請用路人務必遵守；為確保行車安全，施工期間禁止大型車輛通行（公車除外），行經鹽水溪橋的其他車輛敬請減速慢行或改道行駛北安橋或大港觀海橋。行人請避免行經工區，並利用橋梁兩側人行景觀橋通行。
只有部分作業須於夜間施工（晚上11時至隔日早上6時）則全面封閉禁止通行。 工務局表示，深夜封橋並非每天，只有部分時間，屆時公路總局也會提早公告。
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