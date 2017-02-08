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國姓鄉乾溝野溪護岸工程 包商私毀河床岩盤挨轟

南投縣國姓鄉乾溝野溪護岸災修工程由縣府發包施工。（記者佟振國攝）

2017-02-08  13:53

〔記者佟振國／南投報導〕為什麼要這樣施工？南投縣國姓鄉乾溝村野溪護岸現由縣府進行災修工程，但居民發現包商為將水引開施工，竟在河床天然岩盤硬開出上百公尺、深3公尺的引水道，不僅破壞河川生態，更質疑影響簡易自來水正常供水，痛批太離譜，縣長林明溱獲悉後立即到場勘查，決定應居民要求在已被開挖破壞的溪床施設攔砂壩，穩固溪床，以免雨季沖刷釀成災害。

國姓鄉乾溝村乾溝野溪約有上百公尺的護岸去年6月雨災遭溪水淘空受損，公所呈報縣府分3段進行災修工程，因護岸基礎深達6、7公尺，必須將溪水引開才能施工。

居民上週四發現包商竟在不易溪流沖刷的溪底岩盤上挖出長120公尺、寬2公尺、深達3公尺的排水溝渠，不僅嚴重破壞岩層結構，易導致兩岸土石崩塌，去年底才完工通水的簡易自來水取水口也在附近，因溪床挖深水位下降也抽不到水，導致上百戶居民缺水。

鄉長丘埔生接獲民眾陳情，今與縣議員許阿甘、縣府農業處人員、村長田基堯及包商現場勘查，多位村民到場抗議，丘埔生不滿表示，包商要將水引開順利施工，可在施工處挖掘蓄水，同步以抽水機排放即可，根本不必破壞天然岩盤排水，如今傷害已經造成，除重新回填土石，居民建議儘快在溪床再做攔砂壩，防止災情擴大。

縣長林明溱獲悉隨後也前往會勘，認為包商的做法有待商榷，縣府每年都有編列野溪整治工程經費，估計攔砂壩工程要100多萬元，將儘快施工。

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  • 國姓鄉乾溝村民不滿包商在野溪天然岩盤開挖排水溝渠，嚴重破壞溪床結構與簡易自來水取水。（記者佟振國攝）

    國姓鄉乾溝村民不滿包商在野溪天然岩盤開挖排水溝渠，嚴重破壞溪床結構與簡易自來水取水。（記者佟振國攝）

  • 國姓鄉長丘埔生（左一）會勘，要求縣府農業處承辦技士（左二）儘速補救。（記者佟振國攝）

    國姓鄉長丘埔生（左一）會勘，要求縣府農業處承辦技士（左二）儘速補救。（記者佟振國攝）

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