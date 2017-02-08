成大學生掌鏡 台灣國際蘭展微電影放送全球
2017-02-08 13:40
〔記者王涵平／台南報導〕配合2017台灣國際蘭展，成大學生掌鏡拍攝宣傳影片，微電影透過網路社群放送全球，要讓全世界看到台灣蘭花產業的競爭力。
南市農業局與承辦台灣國際蘭展的成大研究發展基金會上午召開記者會，公布3部微電影，由成功大學學生組成的新聞台學生主播群，透過所學專業能力，獨立製作《蘭花的故鄉》微電影、《臺灣蘭花的國際競爭力》新聞專題報導以及《2017臺灣國際蘭展》預告片，宣傳影片將透過網路各社群Facebook、YouTube平台放送。
《蘭花的故鄉》微電影片長約兩分鐘，由成大學生主播林子宇、邱椿萱、胡方哲、陳意安等人，將台南最經典的景點及最道地的美食味道與繽紛的蘭花世界聯結，配樂台灣民謠〈四季紅〉，〈四季紅〉更由邱椿萱親自演奏，影片增色不少。
《臺灣蘭花的國際競爭力》新聞專題報導，由學生主播林子宇、胡方哲、邱椿萱，探訪台灣蘭花產業的問題與未來發展而製作。《2017台灣國際蘭展》則是台灣國際蘭展的訊息宣傳短片。
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