「瓶中花」超療癒 可控制開花、延長花期

2017-02-08 13:24

［記者劉婉君／台南報導］現代人壓力大，多肉、香草植物等療癒系小盆栽受歡迎，台南市嘉南藥理大學生物科技系教授高毓瑩利用組織培養技術，以特殊光照誘導，研發出可控制開花及延長花期的植物瓶苗，並於今天簽約技轉給生技公司。

高毓瑩與該校植物遺傳工程實驗室師生歷經兩年，培育出適合辦公室及居家的微型開花瓶苗。

高毓瑩說，將植物栽培於無菌環境中，且大量繁殖優良品系，是農業生技重要的核心技術，此次技轉的技術，包括維持觀賞植物在無菌環境中穩定生長，並誘導植物於玻璃瓶中進入開花階段，成功縮小花型，且可延長花卉觀賞期。

新橋生物科技公司總經理吳岳峯說，微型開花瓶苗照料簡易，兼具綠化與觀賞目的，市場潛力無窮。