月薪7萬買1500萬5坪套房 父母崩潰鬧家庭革命

北市房價高居不下。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-08 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名網友在《批踢踢實業坊》（PTT）上發文，表哥花1500萬買了一間台北市信義區含車位的小套房，室內不到10坪，而他表哥有月薪7萬多，貸款月繳就要快4萬，讓表哥父母崩潰，還鬧起家庭革命。

網友表示，表哥花1500萬買了一間室內不到10坪、扣掉陽台後只有5坪多的套房，而且頭期款還是他父母先前賣一間房後給他的錢。該名網友說，表哥經常提起買房的事，原本他父母是要讓他買兩房的屋子，還沒生小孩前父母還可以一起住，沒想到表哥卻在上個月直接貸款買小套房，根本無法成家，結果鬧起家庭革命。

網友表哥解釋，因為離公司近，在休息時喜歡開車，若是房屋用租的，車位租金加上房租不便宜，所以就買了這小套房，但他仍是無法接受。

許多網友不了解他為何會用高價買小套房，「不到10坪花1500萬，這房子是黃金打的嗎」、「你表哥花1500萬買這樣活該被罵死」、「你表哥缺什麼跟我說，我準備賣他」、「在隔壁市買還比較便宜，空間又大」。但也有網友同情他，「其實就是不想跟父母住的意思」。