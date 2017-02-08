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竹市消防貼心line宣導 危險熱水器家戶補助

2017-02-08  12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕入冬最強寒流將來襲，冷天民眾使用瓦斯熱水器習慣緊閉門窗，容易一氧化碳中毒，新竹市消防局今年持續推動「燃氣熱水器遷移或更換」補助專案，針對危險家戶補助最高3千元，共有199戶名額，可洽各消防分隊或撥打119申請。

消防局代理局長李世恭指出，民眾在冬季時常關閉門窗保暖，但轄內有許多瓦斯熱水器列為三級狀態者的高危險住戶，一旦通風不夠，就有一氧化碳中毒的可能。

因此，消防局今年特別推出貼心錯施，當氣象預報氣溫低於15度時，前一天至氣溫回暖當天，每天晚間6點半、7點半、8點半等3個時段，消防局會透過LINE或簡訊通知各社區大樓管委會，利用廣播設備提醒住戶使用熱水器注意通風，消防同仁也會到社區巷弄間進行車巡廣播宣導。

李世恭指出，根據消防署資料顯示，105年全國共發生59件居家使用熱水器CO中毒案，造成3人死亡，因此，竹市消防局進行全面性家戶訪視，發現許多民眾熱水器雖裝置在陽台，卻加裝採光罩或鋁門窗，原本室外空間變成密閉空間，加上晾曬衣物，容易通風不足，造成一氧化碳中毒，根本解決之道是遷移或更換熱水器。

李世恭說，消防局在近兩年啟動熱水器補助專案，改善情形顯著，CO中毒案件已逐年減少，每年的績效也屢獲消防署評比為特優，今年補助金費共有199戶，提醒民眾把握機會提出申請補助，強化瓦斯安全的重要性。

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  • 新竹市消防局代理局長李世恭，該局透過LINE或簡訊通知各社區大樓管委會，提醒住戶使用熱水器注意通風，消防同仁也會到社區巷弄間進行車巡廣播宣導。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    新竹市消防局代理局長李世恭，該局透過LINE或簡訊通知各社區大樓管委會，提醒住戶使用熱水器注意通風，消防同仁也會到社區巷弄間進行車巡廣播宣導。（資料照，記者蔡彰盛攝）

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標題：竹市消防貼心line宣導 危險熱水器家戶補助


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