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北市原住民長照跨出第1步

2017-02-08  12:47

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市政府原住民族事務委員會主委陳士章昨宣誓就職，提出都會區「長照」政策的施政計畫，照顧北市55歲以上的2272位原住民，希望原民長者雖離開原鄉部落，仍能在地安居、安養、安老。

現北市原民會對長者照顧依「台北市政府原住民族事務委員會補助原住民老人收容安置作業要點」提供照護服務，設籍並實際居住本市一年以上之原住民，進入本市已立案之老人安養護機構、長期照顧機構或護理之家等安置機構，可請領原住民老人收容安置補助。補助內容分為「安養」及「養護」，安養為依安養機構收費標準全額補助，每人每月最高補助二萬元，零用金每人每月補助三千元；養護者則依機構收費標準全額補助，每人每月最高二萬五千元，零用金每人每月補助三千元。

至於未來推動的長照計畫，短期將進行原住民照顧服務員的培訓，提供原住民居家陪伴服務的專業人員。因計畫將與中央相互配合，今邀請中央原民會社服處副處長羅文敏至北市原民會演講「原住民長期照顧制度介紹」，希望提供北市都會區原民長照制度更多的交流。

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