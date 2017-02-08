機捷16日開放試乘 試刷電子票證不扣錢

機捷進出刷卡方式（桃捷公司提供）

2017-02-08 12:24

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運將於16日開放民眾免費自由試乘，由於機場捷運是採取多卡通系統，桃捷公司建議民眾可使用電子票證刷卡進出站，不僅協助票務系統實測，還可體驗持電子票證搭乘機捷便利，進出站皆不扣款，桃捷公司說，由於票感應進站後，務必感應出站，否則會被鎖卡造成票卡無法使用。

桃捷公司表示，機場捷運票證採多卡通系統，包含悠遊卡、一卡通、桃園市民卡、甚至HappyCash有錢卡二代卡皆可使用，免費自由試乘期間，民眾可搶先體驗持電子票證的便利服務，進出站皆不扣款。

此外，試乘民眾也可至詢問處旁之車票餘額查詢機查詢票卡資訊，只要將票卡置於平台感應區內，即可查詢最近加值紀錄、票卡效期資料、最近六筆交易紀錄等。